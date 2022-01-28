Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

На Харьковщине медики героически спасли пациента/ Центр ЭМД по Харьковской области

Врачи из бригады скорой медицинской помощи пешком шли более километра на вызов, поскольку в поселке возле Харькова спецавтомобиль застрял в снегах и не смог проехать. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи по Харьковской области.

Известно, что эпизод произошел 25 января в Харьковской области. Медики выехали к пенсионерке, которая проживает в поселке Золочев (в 40 километрах от областного центра).

Карета скорой доехала до железнодорожного переезда, однако дальше все было завалено снегом. И автомобиль не смог проехать. Двое медиков вынуждены были выйти из машины и идти более километра к жилью пациентки.

В конце концов, пожилой женщине оказали экстренную медицинскую помощь и ее жизни, к счастью, больше ничего не угрожает.

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Напомним, ранее Харьковской области бригада врачей скорой помощи направлялась к пациенту, но не смогла к нему доехать. По причине гололеда и плохой дороги машина не доехала километр. Доктора пешком пошли к пациенту. После того как выяснилось, что у мужчины травма ноги, а авто подъехать не может, они взяли хозяйственную тележку и довезли его до автомобиля скорой, чтобы повезти в больницу.

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