УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

28 января 2022, 13:01
Прослушать новость
Остановить

Известно, что эпизод произошел 25 января. Медики выехали к пенсионерке, которая проживает в поселке Золочев (в 40 километрах от областного центра).

Скорая помощь
На Харьковщине медики героически спасли пациента/ Центр ЭМД по Харьковской области

Врачи из бригады скорой медицинской помощи пешком шли более километра на вызов, поскольку в поселке возле Харькова спецавтомобиль застрял в снегах и не смог проехать. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи по Харьковской области.

Известно, что эпизод произошел 25 января в Харьковской области. Медики выехали к пенсионерке, которая проживает в поселке Золочев (в 40 километрах от областного центра).

Карета скорой доехала до железнодорожного переезда, однако дальше все было завалено снегом. И автомобиль не смог проехать. Двое медиков вынуждены были выйти из машины и идти более километра к жилью пациентки.

В конце концов, пожилой женщине оказали экстренную медицинскую помощь и ее жизни, к счастью, больше ничего не угрожает.

Скорая помощь

Читайте такжеКабмин утвердил новые правила работы скорой помощи

Реклама

Напомним, ранее Харьковской области бригада врачей скорой помощи направлялась к пациенту, но не смогла к нему доехать. По причине гололеда и плохой дороги машина не доехала километр. Доктора пешком пошли к пациенту. После того как выяснилось, что у мужчины травма ноги, а авто подъехать не может, они взяли хозяйственную тележку и довезли его до автомобиля скорой, чтобы повезти в больницу.

Другие новости:

viber
скорая помощь пациенты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуПриметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в беду Щедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год ТиграЩедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год Тигра Гороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумерангаГороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумеранга Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаГороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удача Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерологияУдача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерология
13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человек

13:01

"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про БандеруВидео

13:01

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

13:00

Гороскоп на завтра, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

12:59

Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в ДнепреВидео

Реклама
12:55

Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

12:18

Роман Цимбалюк. В Кремле не спешат в рай: Москва пошла на важную уступку по ДонбассуВидеоблоги

12:13

Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьВидео

12:00

Из-за развода с мужем женщина в Киеве пыталась прыгнуть из окна с 3-летним ребенком на руках

11:58

Певец эпохи Возрождения и интернет-звезда: что зрители увидят во втором выпуске шоу Голос країни-12Видео

11:44

"Пусть приезжает": в РФ назвали условие переговоров Зеленского с ПутинымВидео

11:37

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

11:35

В Ухани биологи нашли в летучих мышах новый коронавирус

11:27

Угроза новой войны: Лавров объяснил, чего добивается РФ

11:18

Дефицит молока, сладостей и подорожание хлеба: как дорогой газ изменит жизнь украинцевВидео

11:09

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

11:05

Роман Сасанчин крестил новорожденную дочь - первые кадры таинстваВидео

11:00

"Настал момент отстоять суверенитет": британский миллиардер вступился за Украину из-за агрессии РФ

10:55

Оплата проезда банковской картой: в Киеве анонсировали "транспортную революцию"Видео

10:46

Любовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворотВидео

Реклама
10:30

Взлет цен на сахар: украинцы узнали, сколько придется платитьВидео

10:25

Мясо подорожает на 50%: эксперт дал пессимистический прогноз на 2022 год

10:25

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

10:15

CNN заявил, что переговоры Байдена и Зеленского "не удались", Белый дом и Банковая опроверглиВидео

09:53

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

09:46

Новые тарифы на газ в феврале: украинцы узнали максимальные ценыВидео

09:40

"Грудью закрыть родную землю": Кравчук эмоциально обратился к украинцам из-за вторжения РФ

09:38

Украину ставят перед выбором, но люфт для маневра еще естьмнение

09:34

Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удачаВидео

09:23

Украинцев предупредили об опасной погоде 28 января: объявлено штормовое предупреждение

08:35

Обзывали "шестеркой" и "стукачом": всплыли детали о бойце НГУ, расстрелявшем людей в ДнепреВидео

08:21

Новый антирекорд: за сутки в Украине выявили более 34 тысяч COVID-больных

08:01

День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

07:54

Гороскоп на сегодня, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

07:52

Какой будет погода в Украине в феврале 2022: синоптик назвал самые теплые и холодные дниВидео

07:50

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

07:46

США анонсировали новую поддержку Украины: Белый дом раскрыл детали переговоров с ЗеленскимВидео

07:18

Пентагон пообещал, что США увеличат военную помощь Украине

06:39

Хурма из косточки дома - это реально: как вырастить дерево и получить урожайВидео

06:31

Зеленский обсудил з Байденом "конкретные шаги" финансовой поддержки Украины

Реклама
06:19

Киев снова принуждают к переговорам с боевикамимнение

05:40

Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецептВидео

05:29

Кирпичи в духовке и отбеливание зубов мылом: причудливые лайфхаки из СССР, в которые трудно поверить

04:12

Растаяла на солнце: 24-летняя Тина Кунаки показала промежность в пикантном бикини

04:10

Гороскоп на февраль 2022 года для Львов: месяц принесет большой куш на работе и джекпот в любвиВидео

03:50

Резко похолодает до -21°: украинцы узнали ледяной прогноз с морозными датамиВидео

02:22

Украина оказалась одной из самых непьющих стран Европы: что может занижать показатели

02:13

Доллар пробьет новую высоту: появился прогноз резкой девальвации гривныВидео

01:23

Хирург рассказал, делали ли пластические операции первые леди Порошенко и Зеленская

01:17

Как Марина Хлебникова выглядит после пожара и пластических операций - певицу сняли на скрытую камеруВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять