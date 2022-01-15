Посадили на тележку и повезли: под Харьковом врачи километр тянули пациента к машине скорой помощи

Скорая вынуждена была везти пациента до служебного автомобиля на хозяйственной тележке / Telegram-канал Труха Харьков

В Харьковской области бригада врачей скорой помощи направлялась к пациенту, но не смогла к нему доехать. По причине гололеда и плохой дороги машина не доехала километр. Доктора пешком пошли к пациенту. После того как выяснилось, что у мужчины травма ноги, а авто подъехать не может, они взяли хозяйственную тележку и довезли его до автомобиля скорой, чтобы повезти в больницу.

Как сообщает местный Telegram-канал Труха Харьков, врачи скорой помощи ехали к пациенту, но служебная машина из-за гололеда и плохой погоды не смогла добраться по назначению. Последний километр пути им пришлось идти пешком.

Придя к больному, они установили, что у пациента закрытый перелом голеностопного сустава и растяжение связок.

Чтобы довезти его до машины скорой помощи, они взяли у соседей хозяйственную тележку, на которой и транспортировали мужчину до служебного авто.Читайте такжеДевочка плакала от боли, а в школе не оказали помощь: скандал в Одесской области получил продолжение

Тележку врачи одолжили у соседей пациента / Telegram-канал Труха Харьков

Тележку врачи одолжили у соседей пациента / Telegram-канал Труха Харьков

На кадрах можно заметить, что медработники успешно справились со своей задачей. Далее, по всей вероятности, мужчину отвезли в медицинское учреждение, чтобы оказать дальнейшую врачебную помощь.

Главред рекомендует: