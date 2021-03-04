Тука оценил шансы на захват Россией новых территорий Украины

Россия настроена на конфронтацию. Яркое свидетельство этому - антизападная истерия в РФ, какой не было с 70-х годов.
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Россия настроена на конфронтацию. Об этом свидетельствует антизападная истерия, какой не было с 70-х годов и которая развернулась в российских СМИ в последнее время.
"Она (антизападная истерия, - ред.) нагнетается ежедневно. На днях одновременно по трем российским каналам в прайм-тайм обсуждалась тема войны России с консолидированным Западом, причем на полном серьезе высказывались военные аналитики о том, какой удар может нанести Запад, и как Россия ему ответит. Посмотрите на риторику России по отношению к Евросоюзу за последний месяц (от визита Бореля в Кремль и заканчивая заседанием Совбеза ООН): Россия откровенно настроена на конфронтацию", - сказал Тука во время чата на Главреде.
Он считает, что данная ситуация может отразиться негативно на Украине, и сценарий обострения на Донбассе сегодня очень вероятен.
"Надеюсь, что это понимаю не только я, но и руководители ВСУ, и что они предпринимают конкретные шаги по подготовке к отражению новых попыток агрессии со стороны РФ", - отметил Тука.
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Война на Донбассе - последние новости:
- Боевики "ДНР" в среду, 3 марта, выпустили заявление, в котором было указано, что они получили разрешение открывать "упреждающий огонь" в направлении позиций ВСУ на Донбассе.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что в такой ситуации боевиков ждет ответственность. Договоренности о прекращении огня на Донбассе были достигнуты в рамках Нормандского формата, и таким образом незаконные вооруженные формирования фактически объявили о своем выходе из договора.
- Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что данная ситуация сигнализирует о попытке РФ в одностороннем порядке выйти из договоренностей о перемирии по Донбассу и поставить под вопрос выполнение Минских соглашений.
- Глава российской делегации в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в срыве договоренностей. Москва считает, что Киев якобы намеренно нарушает договор о прекращении огня.