Тука оценил шансы на захват Россией новых территорий Украины

Георгий Тука / Униан

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Россия настроена на конфронтацию. Об этом свидетельствует антизападная истерия, какой не было с 70-х годов и которая развернулась в российских СМИ в последнее время.

"Она (антизападная истерия, - ред.) нагнетается ежедневно. На днях одновременно по трем российским каналам в прайм-тайм обсуждалась тема войны России с консолидированным Западом, причем на полном серьезе высказывались военные аналитики о том, какой удар может нанести Запад, и как Россия ему ответит. Посмотрите на риторику России по отношению к Евросоюзу за последний месяц (от визита Бореля в Кремль и заканчивая заседанием Совбеза ООН): Россия откровенно настроена на конфронтацию", - сказал Тука во время чата на Главреде.

Он считает, что данная ситуация может отразиться негативно на Украине, и сценарий обострения на Донбассе сегодня очень вероятен.

"Надеюсь, что это понимаю не только я, но и руководители ВСУ, и что они предпринимают конкретные шаги по подготовке к отражению новых попыток агрессии со стороны РФ", - отметил Тука.

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