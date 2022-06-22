У гауляйтера Херсонщины Стремоусова случился сердечный приступ / скриншот, УНИАН

У "гауляйтера" Херсона Кирилла Стремоусова случился сердечный приступ. Его пришлось "откачивать" медикам.

В сопровождении многочисленных охранников его доставили в одну из больниц города, пишет "24 канал".

Журналистка Марина Савченко отметила, что "откачать" коллаборанта, к сожалению, удалось. По ее словам, из-за мощного партизанского движения в Херсоне ни оккупанты, ни коллаборанты не могут почувствовать себя в безопасности, из-за чего постоянно переживают.

Отметим, что после оккупации Херсонщины коллаборант Кирилл Стремоусов назначен "заместителем главы военно-гражданской администрации" региона.

Читайте такжеОккупанты понимают, что наступление ВСУ им не остановить, им придется уйти - Херсонская ОВАРанее в российских СМИ распространилась информация со ссылкой на заместителя председателя оккупационной областной военно-гражданской администрации Херсона Кирилла Стремоусова о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к составу России.

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