У Кличко назвали все ограничения жесткого карантина в Киеве с 5 апреля

В Киеве ужесточают карантин с 5 апреля / УНИАН

В соответствии с решением Комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям в Киеве рекомендуется ужесточить с 5 апреля карантинные ограничения.

В решении Комиссии, текст которого опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации, говорится в том, что работа общественного транспорта в столице будет организована по специальным пропускам.

Работа вузов, школ и детсадов

Принято решение о том, что обучение в школах, училищах и вузах всех типов и форм собственности переводится на дистанционных режим. Также приостанавливается работа детских садов и учреждений внешкольного образования.

Что будет с госпитализацией пациентов

В Киеве приостанавливается предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах. Больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев помощи беременным, роженицам и новорожденным, помощи онкобольным, других случаев при реальной угрозе жизни пациента.

Что меняется в работе магазинов

Кроме того, согласно решению Комиссии, заведениям торговли рекомендовано ввести специальное приоритетное время для обслуживания пенсионеров (с 10 до 12 часов).

Работа общественного транспорта

Метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт с 00:00 5 апреля переходят на режим специальных перевозок. Перевозить будут только пассажиров, у которых есть специальные пропуски, удостоверения личности и маски. При этом работников ГСЧС и Национальной полиции будут перевозить только при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты. А призывников - при наличии повесток, документов и масок.

Кто и как проконтролирует локдаун

Контроль соблюдения ограничительных мер поручен: Национальной полиции, патрульной полиции, управлению Госпотребслужбы в Киеве, КП Муниципальная охрана, межрегиональным управлениям Укртрансбезопасности, а также РГА.

Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский не исключил, что после 16 апреля жесткие карантинные ограничения в Киеве могут продлить.

Читайте такжеУ Кличко назвали условие смягчения карантина в Киеве

Ужесточение карантина в Киеве: