У Кличко назвали все ограничения жесткого карантина в Киеве с 5 апреля

Комиссия по техногенной безопасности приняла решение о локдауне в столице.
В соответствии с решением Комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям в Киеве рекомендуется ужесточить с 5 апреля карантинные ограничения.
В решении Комиссии, текст которого опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации, говорится в том, что работа общественного транспорта в столице будет организована по специальным пропускам.
Работа вузов, школ и детсадов
Принято решение о том, что обучение в школах, училищах и вузах всех типов и форм собственности переводится на дистанционных режим. Также приостанавливается работа детских садов и учреждений внешкольного образования.
Что будет с госпитализацией пациентов
В Киеве приостанавливается предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах. Больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев помощи беременным, роженицам и новорожденным, помощи онкобольным, других случаев при реальной угрозе жизни пациента.
Что меняется в работе магазинов
Кроме того, согласно решению Комиссии, заведениям торговли рекомендовано ввести специальное приоритетное время для обслуживания пенсионеров (с 10 до 12 часов).
Работа общественного транспорта
Метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт с 00:00 5 апреля переходят на режим специальных перевозок. Перевозить будут только пассажиров, у которых есть специальные пропуски, удостоверения личности и маски. При этом работников ГСЧС и Национальной полиции будут перевозить только при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты. А призывников - при наличии повесток, документов и масок.
Кто и как проконтролирует локдаун
Контроль соблюдения ограничительных мер поручен: Национальной полиции, патрульной полиции, управлению Госпотребслужбы в Киеве, КП Муниципальная охрана, межрегиональным управлениям Укртрансбезопасности, а также РГА.
Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский не исключил, что после 16 апреля жесткие карантинные ограничения в Киеве могут продлить.
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Ужесточение карантина в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.