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​У Путина больше не осталось резервов: 100% армии вторжения застряли в Украине

7 марта 2022, 21:06

В Пентагоне зафиксировали, что Россия запустила более 625-ти ракет по Украине.

войска России
Войска России / Reuters

Россия задействовала почти 100% боевой мощи, которая была развернута на границе Украины и Беларуси для участия в войне против Украины.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.

Чиновник сказал, что, хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "подавляющее большинство его самолетов", а также зенитное оружие для защиты украинского воздушного пространства.

Напомним, в результате ракетных обстрелов Винницкого аэропорта пострадавшие и погибшие есть среди гражданских и военных, но местные власти пока не называют количество. Под завалами находятся 6 человек, стало известно во время брифинга местных властей 6 марта.

Также сообщалось, что на одиннадцатые сутки полномасштабной войны России против Украины оккупационные войска не достигли успешного продвижения подразделений. В нарушение Международного гуманитарного права они продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

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война в Украине Пентагон войска России
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