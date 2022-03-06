Оккупационные войска не достигли успешного продвижения - сводка Генштаба ВСУ на вечер 6 марта

Горит техника РФ

На одиннадцатые сутки полномасштабной войны России против Украины оккупационные войска не достигли успешного продвижения подразделений. В нарушение Международного гуманитарного права они продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

Как говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 6 марта, в населенном пункте Липцы (Харьковская область) кафиры забирали телефоны местных жителей, заставляют одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки.

Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.

В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма" (данные уточняются).

Читайте такжеРоссия планирует обстрелять жилые кварталы своих городов - СНБОНапомним, над Харьковом сбили вражеский бомбардировщик, однако украинская разведка сообщает о вероятной высадке российского десанта.

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