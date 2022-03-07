Россия готова прекратить войну в "одно мгновение": у Путина назвали условие

По словам Пескова, Украина была осведомлена об этих условиях.
Россия готова прекратить военные действия в Украине. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков для этого, Киев якобы должен выполнить список требований.
"Украина была осведомлена об этих условиях. И им сказали, что все это может быть прекращено в одно мгновение", - заявил Песков, пишет Reuters.
Москва требует от Киева:
- прекращения военных действий,
- изменения конституции для закрепления нейтралитета,
- признания Крыма российской территорией,
- признания "ЛНР" и "ДНР" в качестве независимых государств.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.
Кроме этого, сегодня, 7 марта, состоится третий раунд переговоров украинской и российской делегаций относительно войны в Украине, встреча стартует в 16:00. Стороны планируют говорить о гуманитарных коридорах.
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