ВСУ отбили аэропорт Николаева и идут в лес искать растерянных оккупантов

Война в Украине / Нацгвардия

7 марта украинские военные отбили у оккупантов Николаевский аэропорт. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас улететь не могут, но аэропорт наш. Это нужная точка. Сейчас мы их соберем по окрестностям, по лесам, которые поразбегались, придем в чувство. С других направлений тоже отбились. Там они с меньшими силами будут заходить. Растерянные, маленькие ежики. Бегают здесь по кустам, не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", — сообщил он.

Ранее Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что украинские военные заставляют агрессора отступать и героически наносят сокрушительные удары оккупантам.

Читайте такжеВ бою с русскими захватчиками погиб бывший нардеп

Реклама

Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.