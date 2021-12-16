У Путина высказались о переговорах с Зеленским и назвали главное условие

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН, Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

По его словам, президент РФ открыт для диалога, ориентированного на достижение результатов, сообщает ТАСС

Вместе с тем Песков пояснил, что ясности о возможности контакта Зеленского и Путина пока нет.

"Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога, ориентированного на достижение результатов", - цитируются в сообщении слова Пескова.

Предложение Зеленского о встрече с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

Реклама

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.

Также Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

Зеленский заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва и Киев не ведут конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского.

Читайте еще: