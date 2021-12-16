У Путина высказались о переговорах с Зеленским и назвали главное условие

Ясности о возможности контакта Зеленского и Путина пока нет, подчеркнул Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
По его словам, президент РФ открыт для диалога, ориентированного на достижение результатов, сообщает ТАСС
Вместе с тем Песков пояснил, что ясности о возможности контакта Зеленского и Путина пока нет.
"Ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет, но президент РФ открыт для диалога, ориентированного на достижение результатов", - цитируются в сообщении слова Пескова.
Предложение Зеленского о встрече с Путиным
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".
"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.
Также Зеленский готов к встрече в нормандском формате.
Зеленский заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва и Киев не ведут конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского.
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