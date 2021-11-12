Украина будет импортировать газ из Европы в случае возникновения дефицита

Импорт газа / Reuters

Даже если к концу отопительного сезона возникнет дефицит газа, Украина сможет импортировать его из Словакии. Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в программе Право на власть.

"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также отметить, что даже в случае дефицита мы можем его импортировать", — сказал Немчинов.

По его словам, импорт может производиться со стороны Словакии. Замминистра подчеркнул, что НАК "Нафтогаз" имеет достаточно ресурсов для получения такого импорта: и финансовых, и забронированных мощностей газотранспортной системы.

Нафтогаз работает по долгосрочным контрактам, поэтому прогнозируемая цена газа, которую он может закупить в конце зимы, будет примерно 26 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

"Летом в генерации не было достаточно ликвидности, оборотных средств для того, чтобы заключать контракты и импортировать", — прокомментировал Немчинов причины, почему угольные станции не контрактовали топливо летом.

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Он также сообщил, что импортируется уголь из Польши и США. В то же время Россия, по словам Немчинова, блокирует поставки угля из Казахстана.

Украинцы получили платежки за отопление с перерасчетом

Ранее сообщалось, что в Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним придется доплатить, у других наоборот появились переплаты.

По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, данный перерасчет вполне законный. В частности, перерасчет стоимости возможен как в сторону увеличения цены услуг, когда у граждан образуются долги, так и в сторону уменьшения, когда появляются переплаты.

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