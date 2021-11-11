В ЕС жестко ответили Лукашенко из-за угрозы перекрыть газ

Вопросы безопасности поставок газа в страны Европы будут включены в оборонную концепцию Евросоюза.
Европейский Союз отверг угрозу лидера белорусского правящего режима Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу.
Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз не позволит запугать себя, пишет DW.
"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил представитель ЕС.
Он отметил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Европы будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС". Ее утвердят в 2022 году.
Ситуация на границе Беларуси и Польши
Толпа нелегальных мигрантов собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.
Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали около 309 попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в якобы концентрации войск у белорусских границ и предупредил об опасности с возможным втягиванием в ситуацию России.
Читайте также:
- "Лжет людям и привозит их в Беларусь": в ЕС разнесли Лукашенко и раскрыли план Минска по мигрантам
- У Лукашенко есть начальник в Москве: Польша призвала бороться с Россией
- Десятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие