В ЕС жестко ответили Лукашенко из-за угрозы перекрыть газ

Александр Лукашенко / Reuters

Европейский Союз отверг угрозу лидера белорусского правящего режима Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу.

Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз не позволит запугать себя, пишет DW.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил представитель ЕС.

Он отметил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Европы будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС". Ее утвердят в 2022 году.

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Ситуация на границе Беларуси и Польши

Толпа нелегальных мигрантов собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали около 309 попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в якобы концентрации войск у белорусских границ и предупредил об опасности с возможным втягиванием в ситуацию России.

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