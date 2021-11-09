У Лукашенко есть начальник в Москве: Польша призвала бороться с Россией

У Лукашенко есть начальник в Москве / Reuters

Последние нападение Александра Лукашенко свидетельствует о том, что у него есть руководитель в Москве. В Польше призвали противостоять восстановлению Российской Империи, говорится в Twitter-акануте канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Как отметил премьер, поведение Лукашенко свидетельствует о том, что в Кремле реализуют сценарий восстановления Российской Империи.

"Это последнее нападение Лукашенко, который имеет руководителя в Москве, показывает решимость сценария возрождение Российской Империи, которому мы должны противостоять изо всех сил", - заявил Моравецкий.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей

В понедельник, 8 ноября, колонны нелегальных мигрантов собрались у границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу. Беженцы осуществили попытку силового прорыва через границу. Они пытались сломать забор при помощи лопат, щипцов и бревен. Атаки мигрантов отражали польские силовики, среди которых были полицейские, военные и пограничники.

Мигранты решили разбить у границы с Польшей палаточный лагерь. Силовики пресекли около 309 попыток нелегального прорыва беженцев на территорию страны. На месте инцидента продолжают находиться несколько тысяч мигрантов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-польской границе, обвинил Польшу в якобы стягивании войск и предупредил об опасном прецеденте, связанном с возможным втягиванием России в эту ситуацию.