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Газпром не увеличил поставок газа в ЕС: в ОГТСУ разоблачили наглый обман России

11 ноября 2021, 14:15

Об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.

Газ цены
Украина готова транзитировать до 250 млн кубометров в сутки / Reuters

Российский газовый монополист "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. На сегодня по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн кубометров в первые дни ноября", – написал он в своем Facebook.

По словам Макогона, об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет. "Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал", – пояснил гендиректор Оператора ГТС Украины.

Макогон также сравнил объемы транспортируемого газа в прошлые годы. Так, еще год назад "Газпром" прокачивал за день 178,4 млн кубометров газа, а в 2019 году – 277,3 млн, хотя Украина готова прокачивать до 250 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что Газпром сократил транзит газа в Евросоюз через Украину до 57 млн куб.м. в сутки, то есть фактически до 50% от того объема газа, который Газпром обязался прокачивать по контракту с Нафтогазом. Тогда Макогон говорил, что при таких объемах транспортировки он недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров голубого топлива.

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Украина и сертификация ″Северного потока-2"

8 ноября заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников заявил о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено.

Но для того, чтобы начать поставки газа "Северным потоком-2", компания-оператор должна получить сертификацию, а также провести анбандлинг. По правилам, компания, работающая на внутриевропейском газовом рынке, не может одновременно добывать, поставлять и транспортировать газ.

Читайте такжеВ Германии раскрыли сценарий заморозки Северного потока – 2 из-за Украины

НАК "Нафтогаз Украины" и Оператор ГТС имеют все шансы получить право совещательного голоса при сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG. Обе компании уже подали соответствующие заявки в ФСА на участие в сертификации.

У немецкого регулятора есть четыре месяца, то есть до 8 января 2022 года, на принятие решения по сертификации оператора "Северный поток-2". Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).

Северный поток-2 – угроза для Украины:

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Газпром ГТС поставки газа Сергей Макогон
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