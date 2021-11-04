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Чем закончится газовая война Украины и РФ, и чего ждать простому украинцу

Анастасия Кучкина

журналист

4 ноября 2021, 13:10

Россия пытается подтолкнуть Европу к заключению долгосрочных контрактов с Газпромом, чтобы иметь возможность договариваться отдельно с каждой страной.

газ
Россия снижает транзит газа через Украину / Reuters

В последние недели Россия продолжает снижать объемы транзита газа через украинскую ГТС. Причина, как объясняют эксперты, одна - добиться от Европы ускорения сертификации "Северного потока-2". Но что будет с украинской ГТС и с тарифами для украинцев, если это произойдет?

Что произошло

Об очередном снижении транзита с 1 ноября сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. По его словам, Газпром сократил транзит газа в Евросоюз через Украину до 57 млн куб.м. в сутки, то есть фактически до 50% от того объема газа, который Газпром обязался прокачивать по контракту с Нафтогазом.

Также Макогон допустил, что транзит газа по украинской трубе может остановиться в любой момент - все будет зависеть от Газпрома.

При этом Газпром также отказался бронировать дополнительную транзитную мощность в ГТС Украины и Польши (по которым ранее в Европу поставлялась львиная доля газа) на первый квартал 2022 года.

Как поясняют в Газпроме, на данный момент даже текущего объема транзита газа достаточно для выполнения заявок европейских потребителей - во всяком случае, именно так представители российской газовой компании объяснили перевод работы газопровода "Ямал-Европа" в режим реверса. К слову, сразу после этого цены на газ в Европе также повысились до 861 доллара за 1000 кубометров.

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Россия давит на Европу

Напомним, что ситуация на газовом рынке Европы и Украины стала обостряться еще летом, когда из-за ограничения Газпромом поставок газа для закачки в европейские хранилища стала расти цена на дефицитное топливо - как следствие, спотовая цена газа в Европе (а вместе с тем - и в Украине) с июля резко вырастала с 500 до рекордных 1500 долларов, после чего не менее резко снижалась до 1000 долларов на фоне "успокаивающих" заявлений Путина о том, что все газовые потребности Европы будут удовлетворены.

Как пояснил Главреду Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, нынешние действия Газпрома в отношении Украины - это, по факту, послание Европе. По его словам, видя то, что ЕС не только никак не реагирует на действия России по уменьшению газоснабжения и официально не называет РФ фактором негативного влияния на энергетический кризис, Россия пустилась во все тяжкие и уже не маскируясь настаивает на том, что увеличение поставок газа в ЕС произойдет лишь тогда, когда будет запущен Северный поток-2.

"То есть текущие действия - это продолжение давления на Европейский Союз для того, чтобы получить сертификацию СП-2", - говорит Гончар.

Читайте такжеПочему в газовых проблемах Украины виноват не только ПутинИ надо сказать, что давление России на Европу приносит свои плоды, ведь буквально на минувшей неделе Министерство экономики и энергетики Германии предоставило немецкому регулятору официальный вывод о том, что сертификация СП-2 не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Евросоюза. По факту это - первая ласточка, однако вряд ли вынесенное решение Германией сможет сильно ускорить процесс, ведь у Германии и Еврокомиссии на это есть законный срок до мая.

Газ пока не подорожает, но подорожает его доставка

Но несмотря на то, что процесс наверняка затянется, беспокойство в Украине никуда не девается.

"Когда заработает Северный поток-2, Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через Северный поток-2. В отличие от украинской газотранспортной системы, у этого газопровода нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, по которому идет СП-2", - заявлял глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Читайте такжеПоздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газаОпасаясь этого, Украина даже предложила скидку на транзит газа через свою территорию, однако, по словам советницы министра энергетики Ланы Зеркаль, в Газпроме эту идею проигнорировали.

"Они сделали вид, что этот звук они не услышали. Что оно так промелькнуло и прошло мимо… Потому что не вписывается в их игру", – сказала Зеркаль в эфире одного из телеканалов.

По словам Гончара, Газпром своими действиями по снижению транзита дал понять, что сверхконтрактных прокачек Украине ждать не стоит.

Вместе с тем, утверждают эксперты, даже в случае снижения транзита украинцам будет достаточно газа для прохождения текущего отопительного сезона.

Однако проблемы у Украины наверняка возникнут уже в следующем году.

"Поскольку в случае запуска СП-2 у нас останутся только газ из хранилищ и внутренней добычи, этого нам, в принципе, должно хватить чтобы на минимуме пройти отопительный сезон. Хотя, несомненно, придется отключать крупных промышленных потребителей, разворачивать систему в реверс. Но потом будет сложнее, так как мы выберем все допустимые запасы газа в хранилищах, что грозит Украине проблемами в следующем отопительном сезоне. Ведь если не будет запасов, газ придется снова закачивать, цена высока, газа нет, чем и воспользуется Газпром, придя "на помощь".

Гончар добавляет, что Россия снижает поставки газа именно сейчас неслучайно, поскольку ее целью является переформатирование правил игры на европейском газовом рынке для того, чтобы подтолкнуть потребителей газа к долгосрочным контрактам на 10,15 лет с более низкой спотовой ценой (которая по факту все равно будет высокой).

Собственно, именно такую операцию Россия ранее уже провернула с Венгрией, которая подписала 15-летний контракт с Газпромом. И, похоже, что по тому же пути может пойти и Молдова, которой Украина решилась помогать поставками газа.

В свою очередь, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев соглашается с тем, что физически газа Украине хватит, но у украинцев появится проблема в виде роста тарифа на распределение газа, за счет чего газ, даже с условием фиксированной годовой цены, все равно будет обходиться дороже.

"Единственная проблема - это не объемы, а ценообразование. То есть дело не в наличии или отсутствии газа, а в том, что многие потребители попросту не смогут себе позволить его купить. Тем не менее, у населения никакого дефицита газа не будет. Однако, у населения появится другая проблема, так как однозначно будет расти тариф на распределение газа. Ведь для того, чтобы распределить газ, необходимо потратить энергию - создать давление в трубе, чтобы газ дошел до каждой плиты. А для этого нужен технологический газ, который продается по рыночной цене в 55 гривен за кубометр", - пояснил Рябцев.

По словам Рябцева, рост тарифа на распределение будет зависеть от каждого конкретного региона и состояния ГТС внутри него. Причем, по мнению экспертов, произойти это подорожание может уже с Нового года.

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Газпром Нафтогаз Юрий Витренко ГТС Елена Зеркаль транзит газа в Европу новости Украины Сергей Макогон
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