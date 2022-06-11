Украина имеет все шансы на победу: в мире идет тенденция победы меньших государств - эксперт

У Украины есть все шансы на победу / Wikipedia, УНИАН

Украина победит Россию. Сама история доказывает, что у украинцев есть такой шанс. Так считает известный американский историк и эксперт новейшей истории Восточной Европы Тимоти Снайдер.

Он убежден, что мысль о непобедимости страны, имеющей ядерное оружие, является полной чушью.

"Говоря о российско-украинской войне, некоторые комментаторы исходят из того, что ядерное государство не может проиграть войну. Это полная чушь, и опасная чушь!" – подчеркнул Снайдер.

Историк считает, что еще холодная война доказала всеми миру, что ядерное государство может проиграть войну. Он приводит в пример войны Советского Союза против Афганистана, а также США против Вьетнама.

Сама же Россия, как и во времена холодной войны, действует как колониальное государство. Он напомнил, что в последние десятилетия участилась тенденция, когда большое государство эпично проигрывает на поле боя меньшему государству.

"Ядерные государства действительно проигрывают войны. Большие страны часто проигрывают. И имперские государства будут унижены. С точки зрения истории, победа Украины над Россией не будет сюрпризом", — считает историк.

Снайдер убежден, что украинцы сейчас делают все возможное для того, чтобы выиграть войну и доказать свою независимость.

"Украинцы делают, что могут, и история показывает, что у них есть шанс", – добавил эксперт.

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Победу Украины усложняет непонимание новейшей истории.

"Если же Украина проигрывает эту войну, это может быть связано с тем, что другие использовали плохие исторические примеры, чтобы найти себе оправдание потерянного времени в течение недель, которые определят следующие десятилетия", — резюмировал Снайдер.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут пойти в контрнаступление, потому что у войск не хватает военной техники. По его словам, у оккупационных военных подразделений РФ серьезное преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что армии Украины для проведения контрнаступательной операции нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Также нужно сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше вооружений от Запада. Украинские военные тотально уступают войскам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок нужного количества оружия ВСУ сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к масштабному контрнаступлению.

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