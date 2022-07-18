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Украина не может сбивать все ракеты РФ: в МВД назвали причину

18 июля 2022, 20:26

Украина пока не имеет возможности сбивать большое количество ракет, выпущенных Россией одновременно.

ракета
Ракеты / Facebook, скрин

В Украине стали лучше сбивать российские ракеты, впрочем, когда их выпущено одновременно несколько десятков сбить их всех, к сожалению, еще не удается.

Как заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "FreeДом", Украина пока не имеет возможности сбивать большое количество ракет, выпущенных Россией одновременно.

"Мы действительно начали гораздо лучше работать, чем в начале войны. То, что мы видим по количеству сбитых ракет, - это тому подтверждение. Но, когда одновременно вылетают десятки ракет, у нас, к сожалению, нет возможности, чтобы сбивать полностью все ракеты, выпущенные из Российской Федерации. К сожалению, это пока нам не по силам", - сказал он.

Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ по освобождению оккупированных Россией южных областей страны. Как утверждает руководитель оборонного ведомства, армия накапливает полученное от Запада оружие, чтобы реализовать такую задачу.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал заявление, что целью ВСУ является деоккупация всех украинских территорий. По мнению гаранта, это должно быть приоритетом каждого украинца.

В Главном управлении разведки Украины рассказали, что Россия провалила свой главный план, который заключался в оккупации всего государства. Однако агрессор намерен "присоединить" к РФ уже захваченные украинские земли. Оживление таких процессов фиксируют в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Там, по всей видимости, готовят проведение так называемых "референдумов". "Мероприятия" планируют провести 11 сентября.

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