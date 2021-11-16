"Украина не прошла пик третьей волны COVID-19, рост не исключен": эксперт сделал тревожный прогноз

Эксперт сделал тревожный прогноз насчет третьей волны / Reuters

Украине еще далеко до окончательного прохождения пика третьей волны пандемии коронавируса COVID-19. Об это в рамках онлайн-брифинга руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По словам эксперта, из-за того, что в ряде стран мира наблюдается масштабная повторная вспышка COVID-19, рост заболеваемости легко может затронуть и Украину.

"В ряде стран идет повторная вспышка ‒ прямая угроза Украине. Даже после спада, который сейчас в первую неделю начинает явно наблюдаться в Украине, может быть повторный рост. Это прямой риск для Украины, поэтому мы продолжаем говорить, что ситуация локально улучшается, но не говорим об окончательном прохождении пика текущей третьей волны в Украине", ‒ подытожил Ганиченко.

Читайте такжеТретья волна коронавируса в Украине: премьер указал на позитивные изменения

Напомним, ранее Юрий Ганиченко заявлял о том, что в Украине третья волна COVID-19 превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии.

"В Украине третья волна и она является самой большой сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по количеству новых случаев COVID-19 – Главред). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", – подчеркнул он.

Другие новости: