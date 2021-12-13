Украина срочно усилила все объекты критической инфраструктуры

Украинская авиация усилила охрану всех критических объектов.
Из-за угрозы возможного вторжения России украинская сторона усилила охрану мостов, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.
Как сообщается на сайте Министерства обороны, охраняется и обеспечивается прикрытие с воздуха.
"Фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Также Россия продолжает перерывать около 70% акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.
В связи с этим подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники - это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.
"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСША припугнули Россию жестким ответом в случае вторжения в Украину
Возможное вторжение РФ в Украину
20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.
Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.
Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.
Читайте также:
- Байден на переговорах пригрозил Путину жесткими мерами в случае вторжения в Украину
- Угроза вторжения РФ: Лондон анонсировал помощь Киеву и объяснил судьбу СП-2
- У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в Украину