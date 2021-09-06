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Украинцам повысят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому ждать прибавки

6 сентября 2021, 08:49
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На повышенные выплаты стоит рассчитывать инвалидам и пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС.

Пенсии
Пенсионерам пообещали повысить выплаты / УНИАН

В Украине повышаются пенсии для отдельных категорий получателей социальных выплат.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook, для некоторых категорий украинцев значительно повысят пенсии.

Кому светит повышение пенсий

Он уточнил, что на повышенные выплаты стоит рассчитывать инвалидам и пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС.

"Лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, будут получать повышенную пенсию. Соответствующее решение во исполнение закона Украины Правительство приняло этой неделе. Средний размер повышения выплат составит более 2300 грн. Пересчет коснется 35,9 тысяч человек", — написал глава Кабмина.

Премьер-министр уточнил, что с 1 января 2022 года правительство повышает стипендии для учащихся учреждений профессионально-технического образования и студентов профессионального предвысшего и высшего образования.

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"В среднем стипендии увеличатся в 1,5−2,5 раза", — добавил Шмыгаль.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

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Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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