Украинцам выплатят почти 1,5 миллиарда гривен за COVID-вакцинацию за "пилотную неделю"

За "пилотную неделю" украинцам выплатят 1,5 млрд грн за вакцинацию / УНИАН

В Украине с сегодняшнего дня, 13 декабря, в течение недели в пилотном режиме будет работать программа "єПідтримка", с помощью которой в приложении "Дия" полностью вакцинированные граждане смогут получить тысячу гривен от государства. Пока средства получат только те, кто предварительно записался на тестирование бета-версии.

Для участия в "пилоте" программы зарегистрировались 1,47 миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

Украинцы имели возможность записаться для участия в тестировании программы с 10 по 13 декабря. Они могли сделать это в приложении "Дия".

Программа "єПідтримка" будет работать в пилотном режиме с 13 по 18 декабря, а с 19 декабря широкий доступ к программе получат все украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

Таким образом государство только за первую неделю проведения выплат тысячи гривен за вакцинацию раздаст украинцам 1,47 миллиарда гривен. В соответствующем законе №6297 об изменениях в бюджет на этот год, за который Верховная Рада проголосовала 2 декабря, на такие выплаты в целом предусматривается 8 миллиардов гривен.

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Читайте такжеВакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условие"Мы ожидаем, что 8 миллионов граждан обратятся за выплатой в одну тысячу гривен в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. Как и обещано, программа в полной мере заработает с 19 декабря в приложении или на портале "Дия", – отмечал после утверждения изменений в бюджет премьер-министр Денис Шмигаль.

Как получить тысячу гривен в "Дии"

Сначала в приложении "Дия" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат. После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка". Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги. Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в течение двух дней.

Как получить деньги за вакцинацию, если нет приложения "Дия"

Деньги можно будет получить наличными – только на специально сгенерированную карту.

Однако глава государства Владимир Зеленский ранее отмечал, что для людей, не имеющих смартфона или приложения "Дия", будет предусмотрена другая возможность получить деньги.

"Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – сказал президент.

Предполагалось, что будет разработан механизм для тех, кто этим приложением не пользуется. Так, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что в Украине планируется открыть 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

"Для того чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", – сказала депутат.

Как можно потратить тысячу гривен за вакцинацию

Полученную от государства тысячу можно будет потратить на:

книги;

абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала или выставочного центра;

билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Деньги нужно будет потратить на протяжении четырех месяцев – иначе они "сгорят".

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