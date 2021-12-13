УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцам выплатят почти 1,5 миллиарда гривен за COVID-вакцинацию за "пилотную неделю"

13 декабря 2021, 16:40
Прослушать новость
Остановить

На бета-тестирование записались почти 1,5 миллиона людей.

false
За "пилотную неделю" украинцам выплатят 1,5 млрд грн за вакцинацию / УНИАН

В Украине с сегодняшнего дня, 13 декабря, в течение недели в пилотном режиме будет работать программа "єПідтримка", с помощью которой в приложении "Дия" полностью вакцинированные граждане смогут получить тысячу гривен от государства. Пока средства получат только те, кто предварительно записался на тестирование бета-версии.

Для участия в "пилоте" программы зарегистрировались 1,47 миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

Украинцы имели возможность записаться для участия в тестировании программы с 10 по 13 декабря. Они могли сделать это в приложении "Дия".

Программа "єПідтримка" будет работать в пилотном режиме с 13 по 18 декабря, а с 19 декабря широкий доступ к программе получат все украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

Таким образом государство только за первую неделю проведения выплат тысячи гривен за вакцинацию раздаст украинцам 1,47 миллиарда гривен. В соответствующем законе №6297 об изменениях в бюджет на этот год, за который Верховная Рада проголосовала 2 декабря, на такие выплаты в целом предусматривается 8 миллиардов гривен.

Реклама

Читайте такжеВакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условие"Мы ожидаем, что 8 миллионов граждан обратятся за выплатой в одну тысячу гривен в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. Как и обещано, программа в полной мере заработает с 19 декабря в приложении или на портале "Дия", – отмечал после утверждения изменений в бюджет премьер-министр Денис Шмигаль.

Как получить тысячу гривен в "Дии"

  1. Сначала в приложении "Дия" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат.
  2. После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка".
  3. Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги.
  4. Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в течение двух дней.

Как получить деньги за вакцинацию, если нет приложения "Дия"

Деньги можно будет получить наличными – только на специально сгенерированную карту.

Однако глава государства Владимир Зеленский ранее отмечал, что для людей, не имеющих смартфона или приложения "Дия", будет предусмотрена другая возможность получить деньги.

"Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – сказал президент.

Предполагалось, что будет разработан механизм для тех, кто этим приложением не пользуется. Так, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что в Украине планируется открыть 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

"Для того чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", – сказала депутат.

Как можно потратить тысячу гривен за вакцинацию

Полученную от государства тысячу можно будет потратить на:

  • книги;
  • абонемент в спортзал или фитнес-клуб;
  • посещение кинотеатра, театра, музея, концертного зала или выставочного центра;
  • билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Деньги нужно будет потратить на протяжении четырех месяцев – иначе они "сгорят".

Вас также может заинтересовать:

viber
вакцинация коронавирус новости Украины вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцам выплатят почти 1,5 миллиарда гривен за COVID-вакцинацию за "пилотную неделю"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметануДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметану Деньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом домеДеньги потекут рекой: эти 5 ароматов должны быть в каждом доме В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-хВ моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-х Vodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифыVodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы Ретроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делатьРетроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делать
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
17:04

"Большая стройка": на трассе М-30 возле Кропивницкого открывается для проезда 150-метровый путепровод

17:03

Дочь Поляковой раскрыла суммы, которые зарабатывает в InstagramВидео

17:00

"Возвращение" Украины и срыв курса в НАТО: Минобороны объявило о новом скоплении войск РФ у границВидео

16:59

Киевлян предупредили о повышении тарифов: когда подорожает газ, вода и отоплениеВидео

16:52

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:48

В Украине запустили поезд с самым длинным рейсом: соединяет 7 регионов страныВидео

16:40

Украинцам выплатят почти 1,5 миллиарда гривен за COVID-вакцинацию за "пилотную неделю"Видео

16:07

Дмитрий Шевченко рассказал о близких отношениях со Златой Огневич после ХолостячкиВидео

16:04

"Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе - СНБОВидео

16:03

В Киеве на ВДНГ состоится Рождественский фестиваль воздушных шаров

15:58

41% украинцев считают, что Венгрия планирует оккупировать часть Закарпатья – опрос

15:57

Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцыВидео

15:54

"За такие деньги можно в космос слетать": украинцев шокировали новые платежки за теплоВидео

15:50

Цены взлетели в пять раз: в Украине рекордно подорожал овощ из борщевого набораВидео

15:30

Цены взлетят до 50 грн за кг: в Украине сильно подорожают мандариныВидео

15:09

Украина срочно усилила все объекты критической инфраструктурыВидео

15:07

Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникВидео

14:59

Каменских удивила резкой сменой имиджа

14:55

Вакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условиеВидео

14:49

Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье

Реклама
14:45

Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналкуВидео

14:44

ФРГ зарубила сертификацию Северного потока-2 и заявила о жестких требованиях к ГазпромуВидео

14:43

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

14:40

В СБУ объяснили, чего добивается ФСБ заявлением о задержании в России сотни "украинских радикалов"

14:19

В Украине рекордно подешевело топливо для автомобилейВидео

14:19

День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

14:15

В мире зафиксирована первая смерть от штамма ОмикронВидео

14:14

Материл полицейских, которые его "не узнавали": замминистра МВД Гогилашвили лишился своей должностиВидео

14:09

Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра

14:04

Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

14:02

Спор из-за долгов и наследства СССР: Киев обвинил Путина в манипуляции

13:29

Партии Порошенко и Зеленского борются за лидерство: кто проходит в новую Раду – опрос

13:25

"Уже не буду прежней": Злата Огневич подвела черту после участия в шоу Холостячка

13:22

Зеленский в отрыве от Порошенко - новый президентский рейтинг

13:22

Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь

13:14

ЕС ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и трех энергокомпаний

13:00

Гороскоп на завтра 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыВидео

12:46

Православный буллинг: в РФ выпускник взорвал гимназию при монастыре, много раненыхВидео

12:34

Умерла Энн Райс - автор романов Интервью с вампиром и Королева проклятых

12:30

"Омикрон" заражает сильнее "Дельты", но более легок в симптомах - комментарий ВОЗ

Реклама
12:08

Эпидемия COVID-19 пошла на спад: Украина вакцинировала более 12 млн человек и сократит красную зонуВидео

12:05

В "Дии" от сегодня будут тестировать выдачу 1000 гривен за вакцинацию: кто первый получит деньгиВидео

12:03

Гороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходыВидео

11:43

Мисс Вселенная 2021: кто победил в 70 международном конкурсе красотыВидео

11:37

"Неприятно говорить, но было": Путин признался, как работал таксистом в 90-е

11:37

Украинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежамиВидео

11:08

После потепления в Киеве резко ударит сильный мороз: синоптик назвал датыВидео

11:02

Кабмин уволил скандального замглавы МВД Гогилашвили - СМИВидео

10:44

В Украине будут вводить третью дозу COVID-вакцины: Ляшко сегодня подпишет приказ

10:33

Украинцев хотят обязать привязать SIM-карты к паспортам: зачем это нужно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять