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Украинцы отказываются "работать" на Россию, у врага в оккупации кадровый голод – ЦНС

Андрей Ганчук
9 апреля 2023, 17:37 обновлено 9 апреля, 17:37
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Страна-агрессор Россия устроила так называемые "рабочие командировки" для своих граждан на оккупированные территории Украины, поскольку не может найти кадры.
Украина, Россия
Россия везет своих граждан "работать" на оккупированных территориях Украины / Коллаж УНИАН

Оккупант Российская Федерация отправляет своих граждан на захваченные территории Украины, поскольку местные жители отказываются сотрудничать с захватчиками. У россиян проблемы с работниками среднего звена, из-за чего пришлось вводить, дескать, "командировки" россиян. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС рассказали о том, что Москва отправляет своих граждан "на работу" в оккупированные районы Украины, так как местные жители не хотят сотрудничать с захватчиками.

Граждане РФ заняли большинство руководящих должностей в оккупационных "администрациях" и структурах. Однако они испытывают проблемы в поиске кадров среднего звена.

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"Однако остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена. Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс "командировок" на ТОТ работников из РФ", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Контрнаступление армии Украины

Представитель США при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит ранее сказала, что ВСУ могут перейти в контрнаступление уже в ближайшие недели.

Киев сам выберет тактику на поле боя. Смит подчеркнула, что оккупанты РФ, в свою очередь, пытаются начать собственное наступление.

Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой речь шла о том, что армия Украины готовится к контрнаступлению.

По мнению журналистов, вероятным направлением удара станет захваченный оккупантами России юг Украины.

По данным Reuters, Украина в течение ближайших недель или месяцев подключит к войне 8 новых штурмовых бригад в 40 000 военных с целью проведения контрнаступательной операции ВСУ. Ее проведение станет вызовом для украинских войск, поскольку от итогов будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Смотрите видео ТСН - пропагандистов России охватила паника в ожидании контрнаступления ВСУ

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