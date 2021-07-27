Украинцы отвечают "нет" идее Путина о братстве Украины и России - социологи

Флаги России и Украины / УНИАН

Большинство украинцев на седьмом году развязанной Россией войны на Донбассе не соглашаются с недавним утверждением президента РФ Владимира Путина о том, что русские и украинцы − "единый народ". Об этом говорят данные нового опроса, который провели сотрудники социологической группы "Рейтинг".

К примеру, 55% опрошенных не согласились с изложенным в статье Путина заявлением о том, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству", 41% с этим утверждением согласны.

На Востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением соглашаются более 60%. Среди жителей Западного региона, напротив, более 70% несогласии с этим. Более 80% избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", партии "Наши" и скандального блогера Анатолия Шария соглашаются с тезисом про "один народ".

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Напомним, 13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ разразился сетованиями - у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.