Украинцы смогут получить паспорта за границей: в Кабмине рассказали детали

Украинский паспорт и загранпаспорт можно будет получить за границей / УНИАН

Украинцы смогут получить загранпаспорт и паспорт гражданина Украины за границей. Такое решение принял Кабинет министров и вводится оно по меньшей мере на 2 года.

Подать документы на получения паспорта можно будет в подразделении Государственной миграционной службы. Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

Госпогранслужба по согласованию с МИД Украины будет определять перечень стран, где будет осуществляться прием документов для оформления паспорта или его обмена.

Срок ожидания паспорта займет до трех месяцев со дня принятия решения об оформлении. Если же гражданин не забрал документ на протяжении трех месяцев со дня его поступления в подразделение выдачи, то его вернут территориальному подразделению Миграционной службы, где он будет на хранении максимум два года со дня его оформления.

После этого паспорт будет уничтожен. Однако стоит отметить, что в этот срок не включается время действия военного положения в Украине или карантина.

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Напомним, сотрудники Госпогранслужбы обновили правила выезда военнообязанным мужчинам за пределы Украины. Госпогранслужба имеет право отменять разрешение на выезд в случае ряда нарушений со стороны водителей. Также там рассказали, кто из мужчин имеет право выехать из страны во вреся военного положения.

Военное положение в Украине

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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