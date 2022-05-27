Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины: список изменений

Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Сотрудники Госпогранслужбы обновили правила выезда военнообязанным мужчинам за пределы Украины. Текст был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Что поменялось

Выезжать из Украины допускается во время военного положения водителям, которые перевозят грузы для нужд ВСУ, других военных формирований, а также населения Украины. Кроме того, разрешено пересечение границы до тридцати дней при наличии соответствующих решений Мининфраструктуры или военных администраций.

Разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги сроком не более полугода.

В тоже время, Госпогранслужба имеет право отменять разрешение на выезд в случае ряда нарушений со стороны водителей.

Далее согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны во время военного положения имеют мужчины:

у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

те, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

те, у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

те, кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;

люди, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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