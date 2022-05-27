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Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины: список изменений

27 мая 2022, 22:40

В тоже время, как говорят представители ведомства, Госпогранслужба имеет право отменять разрешение на выезд в случае ряда нарушений со стороны водителей.

Пограничники
Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Сотрудники Госпогранслужбы обновили правила выезда военнообязанным мужчинам за пределы Украины. Текст был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Что поменялось

  • Выезжать из Украины допускается во время военного положения водителям, которые перевозят грузы для нужд ВСУ, других военных формирований, а также населения Украины. Кроме того, разрешено пересечение границы до тридцати дней при наличии соответствующих решений Мининфраструктуры или военных администраций.
  • Разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги сроком не более полугода.

В тоже время, Госпогранслужба имеет право отменять разрешение на выезд в случае ряда нарушений со стороны водителей.

Далее согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны во время военного положения имеют мужчины:

  • у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
  • те, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • те, у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • те, кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
  • люди, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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Автор: Егор Бунин
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