Украинцы в корне изменили свой рацион: чего стали есть намного меньше

Еда на украинских столах стала несколько иной, чем ранее / pixabay.com

Государственная служба статистики Украины обнародовала информацию о потреблении продуктов питания в местных домохозяйствах за 9 месяцев 2021 года, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что за этот период среди украинцев упало потребление сахара, подсолнечного масла, картофеля и хлеба.

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, в расчете на одного человека в потребление мяса и мясопродуктов составило 5,1 кг в месяц. Это столько же, как и год назад. Такая же ситуация с рыбой и рыбопродуктами - они остались на уровне 1,3 кг.

А вот потребление молока и молочных продуктов выросло с 19,8 до 18,9 кг, потребление яиц сократилось с 20 до 19 штук на месяц.

Упало и потребление сахара - с 2,5 кг до 2,3 кг, подсолнечного масла - с 1,4 кг до 1,3 кг, картофеля - 5,9 кг до 4,7 кг, хлеба с 8,0 кг до 7,6 кг в месяц.

Реклама

Кроме того, потребление овощей снизилось с 9,2 до 9,1 кг, фруктов, ягод, орехов, винограда выросло с 3,5 кг 3,6 кг.

Цены на продукты в Украине

С начала года в Украине резко подорожали овощи и говядина. Рост в пределах 1% зафиксирован также в ценах на батон, ржано-пшеничный хлеб, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу. При этом средняя стоимость свинины и курицы, наоборот, снизилась.

Также цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт упала до 25,78 гривен. В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.

Читайте также: