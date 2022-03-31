Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

Украинские АЭС переводят в Парижский центр

Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) принял решение о переводе Энергоатома вместе со всеми станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ВАО АЭС, пишет Энергоатом.

Соответствующее решение приняли 31 марта, поддержав заявку ГП НАЭК Энергоатом.

В Парижский центр ВАО АЭС переводят:

Запорожскую АЭС (6 блоков ВВЭР-1000):

Ровенскую АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000):

Южно-Украинскую АЭС (3 блока ВВЭР-1000):

Хмельницкую АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

Ранее украинские атомные электростанции входили в московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

Добавим, что Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности во время эксплуатации своих атомных станций.

Напомним, ранее на захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС велика опасность выброса радиоактивной пыли.

Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев во время телемарафона.

По его словам, вибрация, которая происходит во время движения техники, или военные действия могут повлиять на четвертый энергоблок (который пострадал во время аварии в 1986 году). В нем есть нестабильные конструкции

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