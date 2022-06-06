Украинские защитники выбили врага с позиций на Запорожье: опубликованы кадры ближнего боя

На видео показана атака украинских защитников из Азова на вражеские позиции.
В Запорожской области бойцы подразделения Азов выбили российских оккупантов с ранее занимаемых позиций.
Кадры ближнего боя отряда ССО Азов в своем Telegram опубликовал офицер Максим Жорин.
На видео показана атака украинских защитников на вражеские позиции. В результате враг был вынужден отступить.
"Бойцы ССО Азов в ближнем бою. Русаки отступают, а мы понемногу продвигаемся на Запорожском направлении", - добавил Жорин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в поселке Камышеваха Запорожской области получил ранение заместитель командира спецполка им. Ахмата Кадырова подполковник Межед Уцмигов (позывной "Моджахед").
Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 числа.
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