Украинские защитники выбили врага с позиций на Запорожье: опубликованы кадры ближнего боя

Бойцы Азова идут в атаку / Скриншот

В Запорожской области бойцы подразделения Азов выбили российских оккупантов с ранее занимаемых позиций.

Кадры ближнего боя отряда ССО Азов в своем Telegram опубликовал офицер Максим Жорин.

На видео показана атака украинских защитников на вражеские позиции. В результате враг был вынужден отступить.

"Бойцы ССО Азов в ближнем бою. Русаки отступают, а мы понемногу продвигаемся на Запорожском направлении", - добавил Жорин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в поселке Камышеваха Запорожской области получил ранение заместитель командира спецполка им. Ахмата Кадырова подполковник Межед Уцмигов (позывной "Моджахед").

Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 числа.

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