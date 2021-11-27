Умерла экс-министр образования Мандзий

Умерла Любомира Мандзий /

Умерла Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом – и.о. о. министра образования и науки. Об этом сообщил глава ЛОГА Максим Козицкий.

"Очень печальное известие: отошла от нас в лучший мир Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом – и.о. о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов – руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА" , - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Львова Андрей Садовой на своей страничке в Facebook сообщил, что ее смерть наступила после длительной борьбы с болезнью.

Любомира Мандзий до 2019 года была директором Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.

11 сентября 2019 года она была назначена заместителем министра образования и науки

Реклама

25 марта 2020 года Любомира Мандзий стала временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины. До настоящего времени была заместителем министра образования и науки.

Новость дополняется...