"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

Оккупанты вывели на боевое дежурство еще один надводный ракетоноситель.

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Россияне могут обстрелять Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Российские оккупанты в ближайшее время могут нанести ракетный удар по Украине. Украинцев просят не игнорировать тревогу. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство еще один надводный ракетоноситель. Сейчас уровень ракетной угрозы повышен.

"В Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель - малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Его снаряжение - до 8 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

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Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

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