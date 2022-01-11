Ушел в декрет: появились подробности с задержанием пьяного полковника одесской полиции

Вячеслав Ефтений / скриншот

Начальник управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслав Ефтений попался на пьяном вождении. Полковник полиции пытался договориться "полюбовно", но не вышло.

Как сообщили в Нацполиции, Вячеслав Ефтений во время инцидента не был в должности начальника управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области, потому что ушел в отпуск по уходу за ребенком.

"Человек, о котором идет речь в сообщениях СМИ - Вячеслав Ефтений - с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком. Приказ о его отпуске издан 30 августа 2021 года за подписью руководства Департамента стратегических расследований Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что 20 сентября прошлого года на должность, которую занимал Ефтений, начальник управления страт расследований Нацполиции в Одесской области назначили подполковника Дениса Фролова.

В полиции отмечают, что патрульные остановили на Буковине не возглавляющего одесское управление стратегических расследований.

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Что случилось на самом деле

Ночью 8 января патрульные на Буковине остановили водителя, проехавшего на запретный знак. В ходе разговора у него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения.

За рулем был Вячеслав Ефтений - начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области, который сейчас в отпуске по уходу за ребенком.

Ефтений признался, что сел пьяным за руль своего внедорожника Mercedes G 63 AMG и пытался "договориться" с правоохранителями.

Он также рассказал, что в салоне автомобиля была его жена и 6 месяцев назад он стал отцом.

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Напомним, под Киевом сотрудник полиции устроил страшную смертельную аварию, в результате которой погибли молодые парень и девушка. Полицейского задержали.

Также ранее екс-заместитель главы МВД Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но чиновник устроил перепалку с полицейскими. После скандала его уволили.

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