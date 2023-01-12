Увеличить численность армии до 1,5 млн и вести затяжную войну: в Генштабе ВСУ оценили планы РФ

Воплощение планов агрессора России потребует немало времени и финансово-экономических ресурсов, сказал замначальника ГУ Генштаба ВСУ Алексей Громов.

России вряд ли удастся увеличить численность своей армии в поставленные Москвой сроки - Громов / Коллаж УНИАН, пресс-служба ОК Юг

Оккупант Россия строит планы по увеличению численности своих войск до 1,5 млн человек и созданию как минимум 20 новых дивизий. Такие заявления свидетельствуют о намерении захватчиков вести затяжную войну и готовиться к масштабным боевым действиям. Однако для реализации задачи им понадобится немало времени и ресурсов, поэтому крайне сомнительно, что им удастся достичь своих целей. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 12 января, он прокомментировал планы России значительно увеличить численность своих войск – до 1,5 млн человек и сформировать минимум 20 новых дивизий.

Согласно данным представителя Генштаба, подобные планы указывают на намерения оккупантов вести длительную войну и боевые действия крупного масштаба.

Однако генерал также объяснил, что реализация таких задач потребует немало времени и денежных ресурсов. Причем влияние факторов, среди которых серьезные потери личного состава и военной техники, влияние международных санкций и анализ работы войск с 2016 года, указывают на неспособность оккупантов достичь своих целей в поставленные сроки.

"В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, и технике, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки", - подчеркнул Алексей Громов.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что страна-агрессор Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк.

По его мнению, у оккупантов больше нет ресурсов, чтобы затягивать войну. В такой ситуации Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца.

Заместитель начальника Главного оперативного управлений Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что войска РФ, согласно прогнозам, в ближайшее время будут пытаться полностью захватить Донецкую область. Потом оккупанты могут попытаться взять левобережную часть Запорожской области. При этом сохраняется угроза нанесения Москвой ракетных ударов по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты России стремятся захватить Соледар Донецкой область. Россияне пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины, но безуспешно.

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