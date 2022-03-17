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УЗ за 3 военные недели перевезла почти 1 тыс. вагонов помощи

17 марта 2022, 16:50

Для гуманитарных грузов работает "горячая линия".

Укрзализныця с первых дней российской агрессии задействовала свои мощности для перевозки гуманитарных грузов. Их транспортируют как в грузовых вагонах, так и в пассажирских, сообщает пресс-служба ведомства.

За 21 день войны УЗ успела перевезти 986 грузовых вагонов гуманитарной помощи и почти 6,2 тысячи тонн в пассажирских поездах.

"Укрзализниця перевозит как малогабаритные грузы (в пассажирских вагонах), так и крупногабаритные грузы (в грузовых вагонах). Также компания принимает помощь из-за границы.

У компании уже есть ряд пунктов вдоль границы со странами ЕС, где можно перегрузить гуманитарную помощь с поездов других железных дорог и грузовиков в поезда Укрзализныци", - говорят в УЗ.

Для того, чтобы подать заявку на доставку гуманитарного груза, узнать информацию о локациях складов перегрузки и другие детали, нужно позвонить на "горячую линию" по телефонам: 0 800 503 222, 044 465 03 87, или посетить сайт https://zalizna-dopomoga.info.

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