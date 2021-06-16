Ужасы херсонского СИЗО: набито битком и не должно работать

Херсонское СИЗО переполнено и находится в аварийном состоянии / Скриншот с gp.gov.ua

В государственное учреждение Херсонский следственный изолятор пришли с проверкой сотрудники прокуратуры. Во время проверки установлено, что СИЗО буквально набито битком – вместо 277 человек там удерживают 427.

Сейчас работает только один корпус изолятора – №1. Режимный корпус и админздания находятся в аварийном состоянии, а из-за этого есть угроза жизни и здоровью персоналу и заключенных, говорится на сайте Офиса генпрокурора.

В мае эксперт обследовал админздания и режимный корпус №1 и пришел к выводу, что их ориентировочный срок службы исчерпан, и людей необходимо отселять.

"В режимном корпусе №1... жилая площадь на каждого из взятых под стражу и осужденных лиц фактически составляет от 1,3 до 1,8 м кв, что является нарушением не только национального законодательства, но и ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – добавили в Офисе.

В прокуратуре потребовали от Министерства юстиции перевести заключенных в другие учреждения предварительного заключения.

СИЗО Херсона набито битком / Скриншот с gp.gov.ua

Напомним, Херсонское СИЗО находится в Херсоне по адресу ул. Перекопская, 10. Ранее в СИЗО кроме корпуса №1 работали корпуса №2 и №3. Корпуса №2 и №3 перестали работать, поскольку их признали аварийными. Заключенных перевели в другие учреждения.

В 2013 году заключенные в Херсонском СИЗО жаловались на условия содержания и требовали, чтобы к ним приехал прокурор. Заключенные также жаловались, что руководство СИЗО хотело усмирить бунтовщиков при помощи силовиков.