В аннексированном Крыму столкнулись более 30 автомобилей

В Крыму произошла масштабная авария

В аннексированном Крыму из-за сложных погодных условий произошло много аварий, в результате которых столкнулись 32 автомобиля, сообщает ТАСС в субботу, 13 февраля.

"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Указано, что сейчас в Крыму наблюдаются сложные погодные условия – дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.

ДТП в Украине - о чем ранее писал Главред: