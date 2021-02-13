В аннексированном Крыму столкнулись более 30 автомобилей

В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП.
В аннексированном Крыму из-за сложных погодных условий произошло много аварий, в результате которых столкнулись 32 автомобиля, сообщает ТАСС в субботу, 13 февраля.
"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Указано, что сейчас в Крыму наблюдаются сложные погодные условия – дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.
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Автор: Екатерина Трохимчук