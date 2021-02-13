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В аннексированном Крыму столкнулись более 30 автомобилей

13 февраля 2021, 21:26
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В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП.

В Крыму произошла масштабная авария

В аннексированном Крыму из-за сложных погодных условий произошло много аварий, в результате которых столкнулись 32 автомобиля, сообщает ТАСС в субботу, 13 февраля.

"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Указано, что сейчас в Крыму наблюдаются сложные погодные условия – дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.

ДТП в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В ночь на 9 февраля в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП - мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми. Погибли как минимум два человека.
  • В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей, которое спровоцировала гражданка Украины.
  • 2 января в поселке Большая Михайловка (Одесская область) произошла авария, в которой погиб 33-летний местный житель. Мужчина на велосипеде ехал за подгузниками для своего десятимесячного сына.

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