В Белом доме заявили о намерении оживить партнерство с Украиной

Джейк Салливан поговорил по телефону с Андреем Ермаком / Reuters

Вашингтон намерен оживить партнерство с Киевом, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделали в Белом доме после того, как руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

"Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что Салливан также подтвердил неизменную поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Разговор Ермака и Салливана – о чем сообщалось ранее: