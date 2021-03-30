В Белом доме заявили о намерении оживить партнерство с Украиной

США выразили поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.
Вашингтон намерен оживить партнерство с Киевом, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделали в Белом доме после того, как руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.
"Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ", - говорится в заявлении Белого дома.
Отмечается, что Салливан также подтвердил неизменную поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.
Разговор Ермака и Салливана – о чем сообщалось ранее:
- 29 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
- Ермак поблагодарил США за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Кроме того, Андрей Ермак рассказал о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе.
- Также глава Офиса президента заявил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе.
Автор: Адриана Бубновская