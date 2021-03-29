У Зеленского впервые поговорили с представителем Байдена

Ермак встретился с представителем Байдена / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, пишет сайт ведомства вечером 29 марта.

Андрей Ермак поблагодарил США за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы высоко ценим недавние сильные заявления Президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы "Крымская платформа", - сказал руководитель Офиса Президента.

Кроме того, Андрей Ермак рассказал о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

Читайте такжеПочему не стоит паниковать из-за молчания Байдена

"В прошлую пятницу, 26 марта, мы потеряли за один день четырех наших воинов", - отметил он.

Андрей Ермак добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны в Донбассе.

Руководитель Офиса перзидента также отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО (EOP) и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Андрей Ермак также рассказал, что по инициативе Владимира Зеленского создан Центр противодействия дезинформации, руководитель которого вскоре будет представлен общественности.

"События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации Не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние", - сказал Андрей Ермак.

Советник Президента США по вопросам национальной безопасности подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере ", - сказал он.

Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасности целей.

Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.