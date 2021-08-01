В центре Киева девушка устроила танцы на пилоне, взобравшись на дорожный знак

За выкрутасами девушки на дорожном знаке наблюдали трое людей в форме правоохранителей.
В центре Киева девушка в нижнем белье устроила танцы на шесте, выбрав вместо пилона дорожный знак пешеходного перехода.
Очевидцы заметили почти голую девушку на дорожном знаке и засняли происходящее из окна авто, сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
Отметим, что им удалось запечатлеть, как девушка в черном нижнем белье, забравшаяся на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и стала одеваться.
Обратим внимание, что за выкрутасами девушки на дорожном знаке наблюдали трое людей в форме правоохранителей, стоявшие рядом.
"Обычный день в центре", - говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее в Харькове заметили девушку, которая разгуливала без одежды прямо на улице.
При этом девушка едва не попала под колеса авто, а потом подверглась грубым нападкам водителей.