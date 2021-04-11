В центре Киева уничтожили старинное здание

Здание находилось на улице Симона Петлюры, 29 (бывшая Безакивская) и было возведено в конце XIX-го века.
В центре Киеве возле железнодорожного вокзала снесли старинный Доходный дом Уткина. Столичная прокуратура открыла дело по этому факту, но уже после того, как историческое здание снесли.
Здание находилось на улице Симона Петлюры, 29 (бывшая Безакивская) и было возведено в конце XIX-го века.
"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
- Ранее Главред писал о том, что Музей истории запорожского казачества, закрытый из-за аварийности в 2015 году, вскоре снова сможет принимать гостей. Следующим шагом станет восстановление туристического потенциала острова Хортица в Запорожье, заявил глава облгосадминистрации Александр Старух.
- Это станет возможным благодаря президентской программе "Большая реставрация", сообщил он. Вскоре Хортица станет настоящей жемчужиной Украины. Современным, комфортным и безбарьерным пространством для культуры и туризма.
Автор: Екатерина Трохимчук