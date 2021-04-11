В центре Киева уничтожили старинное здание

В центре Киева снесли историческое здание

В центре Киеве возле железнодорожного вокзала снесли старинный Доходный дом Уткина. Столичная прокуратура открыла дело по этому факту, но уже после того, как историческое здание снесли.

Здание находилось на улице Симона Петлюры, 29 (бывшая Безакивская) и было возведено в конце XIX-го века.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.