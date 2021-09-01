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В центре Киева вспыхнул пожар в одном из учебных заведений

1 сентября 2021, 20:41
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В результате пожара жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и полиция.

пожарная машина
В столице загорелась учебное заведение / УНИАН

Сегодня вечером в центре столице вспыхнул пожар в учебном заведении, на месте сейчас работают спасатели, сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в интервью РБК-Украина.

"В Киеве на бульваре Шевченко 54/56 произошел пожар в учебном заведении. На втором этаже в кабинете произошло возгорание на площади 50 квадратных метров", - сообщила она.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и полиция.

Судя по Google Maps, пожар произошел в гимназии имени Михайла Драгоманова.

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Ранее Главред писал о том, что вечером в среду, 25 августа, вспыхнул мощный пожар в частном доме на столичных Позняках.

"Местные говорят, что слышали также некоторые взрывы. Спасатели ДСНС уже на месте", - говорится в сообщении.

Огонь уже охватил 100 "квадратов", рассказали спасатели.

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