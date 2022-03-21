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В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

21 марта 2022, 17:37

Появление миро на иконах – знак, что Бог с нами, сказал протоиерей, настоятель Екатериинской церкви Роман Киник

Екатериинская церковь в Чернигове
Екатериинская церковь в Чернигове / Страница храма в Facebook

В Екатериинской церкви в Чернигове замироточили многие иконы. Икона святого Меркурия Бригинского мироточит уже три месяца. Теперь капли миро появились на Троицко-Ильянской иконе и на иконе Вифлеемской Божией Матери. В епархиальном управлении появилось миро на иконе святого Антония Печерского.

Журналист Василий Чепурный на своей странице в Facebook рассказал о том, что это подтвердил настоятель храма, протоиерей Роман Киник. Священник удивляется, почему сейчас стали об этом говорить, икона святого Меркурия Бригинского на его раке мироточит уже три месяца.

"А в Екатерининской церкви замироточили многие иконы, это подтвердил настоятель храма, секретарь епархиального управления о.Роман Киник. Правда, он удивляется, почему сейчас этому придают такое исключительное значение, ведь икона св. Меркурия Бригинского на его раке мироточит уже три месяца", - пишет журналист.

Также он сказал, что теперь капли мира появились на Троицко-Ильинской иконе, на копии Дубенской иконы (причем даже на литографии – на бумаге –такая икона есть в алтаре) и на иконе Вифлеемской Божией Матери, единственной иконе, где Богородица улыбается.

"Поэтому эти знаки следует расценивать, как добрые знаки, как свидетельство, что Бог с нами - говорит отец Роман, не покидающий ни своего храма, ни своей паствы", - написал Чепурный.

Кроме того, в домовой церкви святого Феодосия Черниговского, где икона написаны на обычном ДСП, они также мироточат. Миро появилось на иконе святого Антония Печерского.

"Капли благоухающего мира выступили на глазах и губах святого" – подчеркнул отец Роман Киник.

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