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В деле об убийстве полицейской в Киеве появился новый поворот

9 марта 2021, 21:09

Подозреваемую в убийстве сотрудницы одного из департаментов Нацполиции Украины взяли под стражу.

Подозреваемая в убийстве полицейской задержана / pixabay

Шевченковский райсуд арестовал подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы полиции.

Как сообщили в Киевской прокуратуре, женщина отправлена под стражу на два месяца.

Сейчас проходит дальнейшие выяснение обстоятельств и мотивов убийства. Назначены ряд экспертных исследований.

Санкция статьи для подозреваемой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

По показаниям подозреваемой также было изъятое возможное орудие убийства - нож.

"Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", — заявили в прокуратуре.

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Правоохранители подчеркивают, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления.

Убийство полицейской в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

полиция Святослава Петрова
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