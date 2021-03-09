В деле об убийстве полицейской в Киеве появился новый поворот

Подозреваемую в убийстве сотрудницы одного из департаментов Нацполиции Украины взяли под стражу.
Шевченковский райсуд арестовал подозреваемую в убийстве 37-летней сотрудницы полиции.
Как сообщили в Киевской прокуратуре, женщина отправлена под стражу на два месяца.
Сейчас проходит дальнейшие выяснение обстоятельств и мотивов убийства. Назначены ряд экспертных исследований.
Санкция статьи для подозреваемой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
По показаниям подозреваемой также было изъятое возможное орудие убийства - нож.
"Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", — заявили в прокуратуре.
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Правоохранители подчеркивают, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления.
Убийство полицейской в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- 7 марта 2021 года, около трех часов утра в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.
- Погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции Украины.
- Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.