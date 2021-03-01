В Евросоюзе назвали дату нового удара по России

В ЕС окончательно согласовали введение санкций против России.
Послы стран-членов Европейского Союза согласовали санкции в отношении четырех граждан России по делу осужденного российского оппозиционера Алексея Навального и объявят об этом решении 2 марта.
"Действительно, послы сегодня согласовали на заседании Coreper санкции против России. Это решение должно быть принято завтра, тогда Совет ЕС сообщит все детали. Под действие Глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека попадут четыре человека, в ответ на нарушения прав человека вокруг ареста Навального", — сообщил источник Укринформу.
По информации представителя, Coreper никогда официально не распространяет подобную информацию на этапе обсуждения, а информирует общественность уже о принятых решениях.
Накануне стало известно, что под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств России:
- Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;
- Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;
- Виктор Золотов – глава Росгвардии;
- Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.
Кроме того, сообщается, что инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии.
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Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.