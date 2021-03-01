УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Евросоюзе назвали дату нового удара по России

1 марта 2021, 20:49
Прослушать новость
Остановить

В ЕС окончательно согласовали введение санкций против России.

Санкции
Санкции против России введут 2 марта / censor.net.ua

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали санкции в отношении четырех граждан России по делу осужденного российского оппозиционера Алексея Навального и объявят об этом решении 2 марта.

"Действительно, послы сегодня согласовали на заседании Coreper санкции против России. Это решение должно быть принято завтра, тогда Совет ЕС сообщит все детали. Под действие Глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека попадут четыре человека, в ответ на нарушения прав человека вокруг ареста Навального", — сообщил источник Укринформу.

По информации представителя, Coreper никогда официально не распространяет подобную информацию на этапе обсуждения, а информирует общественность уже о принятых решениях.

Накануне стало известно, что под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств России:

  • Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;
  • Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;
  • Виктор Золотов – глава Росгвардии;
  • Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме того, сообщается, что инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии.

Читайте такжеСША готовят серьезный удар по России - CNN

Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред:

санкции санкции против России Алексей Навальный санкции Евросоюза
Сейчас вы просматриваете новость «В Евросоюзе назвали дату нового удара по России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуостроваВ Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова "Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом"Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часовНовый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российскимВ Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским
Следующий материал

Последние новости

21:33
Від пацанки до панянки 2021 1 выпуск 01-03-2021 - кто покинул проект
21:22
В Германии резко высказались о санкциях США против Северного потока-2 Видео
21:20
Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правило Видео
21:15
В Харькове объяснили отказ медиков от "сомнительной" вакцины CoviShield Видео
21:06
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
Реклама
21:05
Жителей оккупированного Симферополя "обрадовали" очередными проблемами Видео
21:02
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами
21:00
Датирована большая конференция Microsoft с анонсами от Bethesda Видео
20:49
В Евросоюзе назвали дату нового удара по России Видео
20:41
"Живые комнаты" приходят в Instagram – соцсеть запустила новую функцию
20:38
Ушел из жизни известный украинский политолог
20:36
В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджаки Фото Видео
20:23
Девять удивительных эрогенных зон и как их стимулировать, чтобы оживить сексуальную жизнь Видео
20:20
У Зеленского назвали сроки получения нового транша МВФ Видео
20:16
Эти люди живут дольше: ученые назвали черту характера Видео
20:10
В ожидании Pfizer: почему в Украине проваливается вакцинация от COVID-19
20:05
"В чем героизм?": Аваков резко высказался о Стерненко и протестах Видео
20:04
Глава МВД заявил о новых пленках Медведчука и Суркова Видео
19:56
Аваков объяснил, почему Зеленскому не удалось договориться с Путиным Видео
19:35
Американ Макги работает над игрой во вселенной "Волшебника страны ОЗ" Видео
Реклама
19:32
США предоставят Украине  $125 млн военной помощи Видео
19:26
Эксперт рассказал, почему пять млн украинцев остались без повышения пенсии Видео
19:22
Билл Гейтс сделал громкое заявление об окончании пандемии Видео
19:20
Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины Видео
19:01
Ученые назвали овощи и фрукты, которые снижают риск смерти
18:48
Винницкая область переводит все школы на дистанционное обучение Видео
18:45
На Донбассе в результате подрыва военного авто пострадали 9 бойцов ВСУ Видео
18:29
США готовят серьезный удар по России - CNN Видео
18:24
Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V Видео
18:24
Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения Видео
18:14
В Сеть просочились новые кадры из горячо ожидаемой игры Elden Ring
18:12
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
18:05
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
17:51
В Украину идет настоящая весна и резкое потепление до +15 Видео
17:45
Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма Видео
17:43
В Бердичеве следователь подшофе огрел по лицу женщину-инспектора Видео
17:30
Билл Гейтс посетил Clubhouse, где признался в любви к Android
17:11
Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева
17:04
Болит бедро: что нужно знать о боли в наружной части Видео
16:57
Медведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы" Видео
Реклама
16:55
Интерстеллар встречает Call of Duty: вышел новый трейлер Boundary Видео
16:47
Александр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладу Видео
16:40
Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото Видео
16:30
Рубан объяснил, почему врачи выбрасывают в мусор вакцины от COVID-19 Видео
16:24
Киеву грозит ужесточение карантина - Госпотребслужба Видео
16:21
"Долго не могла себе этого позволить": Тимошенко раскрыла секрет ее красоты Видео
16:14
Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam
16:13
Звезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формами
16:06
Степанов перечислил побочные эффекты от прививки вакциной Covishield Видео
15:48
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять