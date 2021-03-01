В Евросоюзе назвали дату нового удара по России

Санкции против России введут 2 марта / censor.net.ua

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали санкции в отношении четырех граждан России по делу осужденного российского оппозиционера Алексея Навального и объявят об этом решении 2 марта.

"Действительно, послы сегодня согласовали на заседании Coreper санкции против России. Это решение должно быть принято завтра, тогда Совет ЕС сообщит все детали. Под действие Глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека попадут четыре человека, в ответ на нарушения прав человека вокруг ареста Навального", — сообщил источник Укринформу.

По информации представителя, Coreper никогда официально не распространяет подобную информацию на этапе обсуждения, а информирует общественность уже о принятых решениях.

Накануне стало известно, что под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств России:

Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;

Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;

Виктор Золотов – глава Росгвардии;

Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме того, сообщается, что инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии.

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