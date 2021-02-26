Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России

ЕС введет санкции против России / Reuters

Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось.

Как сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, они вступят в силу в начале следующей недели.

"Похоже, что запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении четырех лиц из России, на которых ЕС хочет наложить санкции в связи с тюремным заключением Навального, будет еще быстрее", — написал он.

По его данным, послы ЕС дадут "зеленый свет" на решение в понедельник 1 марта, а имена должны быть официально опубликованы в следующий день.

Накануне стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств России:

Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;

Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;

Виктор Золотов – глава Росгвардии;

Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.

Кроме того, сообщается, что инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии.

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Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред: