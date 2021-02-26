Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России

ЕС введет санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального раньше.
Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось.
Как сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, они вступят в силу в начале следующей недели.
"Похоже, что запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении четырех лиц из России, на которых ЕС хочет наложить санкции в связи с тюремным заключением Навального, будет еще быстрее", — написал он.
По его данным, послы ЕС дадут "зеленый свет" на решение в понедельник 1 марта, а имена должны быть официально опубликованы в следующий день.
Накануне стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Под санкции попадут руководители четырех силовых ведомств России:
- Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ;
- Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ;
- Виктор Золотов – глава Росгвардии;
- Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.
Кроме того, сообщается, что инициаторами санкций стали Франция, Германия, Польша и страны Балтии.
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Арест Навального - о чем ранее сообщал Главред:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.