В футболке и джинсах: бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель вышла замуж и похвасталась кольцом

Известно, что Павел сделал Юле предложение сразу после того, как началась война, и он решил уйти на фронт.
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вышла замуж.
О своем радостном событии Мендель сообщила в Instagram, опубликовав фотографии со своим мужем.
Избранником бывшего пресс-секретаря Зеленского стал украинский экономист и бывший первый заместитель министра экономики Украины (2019-2020) Павел Кухта.
Известно, что Павел сделал Юле предложение сразу после того, как началась война, и он решил уйти на фронт.
Отношения Юлии Мендель и Павла Кухты
Свои отношения пара раскрыла только в феврале 2022 года, в День святого Валентина, за 10 дней до начала войны.
Мендель призналась, что тяжело переживает уход любимого на передовую. Такую скорую разлуку по такой ужасной причине она сравнила с морозом внутри.
Павел Кухта 1986 года рождения. Ранее он был программным директором партии Голос.
В 2015-2019 - советник министра финансов, 2016-2019 - советник премьер-министра.
В 2019 году баллотировался в Верховную Раду IX ст. от партии Голос (№ 25 в списке), отменил регистрацию как кандидата по собственному желанию.
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