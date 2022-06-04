В футболке и джинсах: бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель вышла замуж и похвасталась кольцом

Юлия Мендель вышла замуж / скриншот

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вышла замуж.

О своем радостном событии Мендель сообщила в Instagram, опубликовав фотографии со своим мужем.

Избранником бывшего пресс-секретаря Зеленского стал украинский экономист и бывший первый заместитель министра экономики Украины (2019-2020) Павел Кухта.

Известно, что Павел сделал Юле предложение сразу после того, как началась война, и он решил уйти на фронт.

Отношения Юлии Мендель и Павла Кухты

Свои отношения пара раскрыла только в феврале 2022 года, в День святого Валентина, за 10 дней до начала войны.

Мендель призналась, что тяжело переживает уход любимого на передовую. Такую скорую разлуку по такой ужасной причине она сравнила с морозом внутри.

Павел Кухта 1986 года рождения. Ранее он был программным директором партии Голос.

В 2015-2019 - советник министра финансов, 2016-2019 - советник премьер-министра.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду IX ст. от партии Голос (№ 25 в списке), отменил регистрацию как кандидата по собственному желанию.

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