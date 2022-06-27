В ГУР рассказали о диверсионных операциях на территории РФ

На оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан, подчеркнул Кирилл Буданов.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о противодействии спецслужб российскому вторжению.
Как подчеркнул он в интервью Financial Times, проводятся специальные операции, в том числе на территории РФ.
Глава ГУР отметил, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан.
Также, пишет издание, сообщалось об ударах беспилотниками и ракетами по нефтеперерабатывающим заводам, складам топливом и военным объектам на территории России.
В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что диверсионные операции "проводятся везде, они были и будут проводиться в России и многих других местах".
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Ранее сообщалось о том, что бойцы группы специального назначения Вооруженных сил Украины в Северодонецке уничтожили разведывательную группу полка имени Ахмада Кадырова кадыровских наемников.
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