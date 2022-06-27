В ГУР рассказали о диверсионных операциях на территории РФ

Кирилл Буданов / сайт президента Украины

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о противодействии спецслужб российскому вторжению.

Как подчеркнул он в интервью Financial Times, проводятся специальные операции, в том числе на территории РФ.

Глава ГУР отметил, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан.

Также, пишет издание, сообщалось об ударах беспилотниками и ракетами по нефтеперерабатывающим заводам, складам топливом и военным объектам на территории России.

В то же время глава ГУР МО подчеркнул, что диверсионные операции "проводятся везде, они были и будут проводиться в России и многих других местах".

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Ранее сообщалось о том, что бойцы группы специального назначения Вооруженных сил Украины в Северодонецке уничтожили разведывательную группу полка имени Ахмада Кадырова кадыровских наемников.

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