В Харькове в метро умер известный украинский диктор радио и телевидения

Умер Юрий Вирченко / pixabay

28 ноября умер известный украинский диктор Харьковского областного радио и телевидения Юрий Вирченко. Трагедия случилась прямо в метро на станции Киевская.

Как сообщает местное издание Город X, предварительно, причиной смерти 71-летнего мужчины стал сердечный приступ.

Сотрудники метрополитена вызвали скорую помощь, но врачи только констатировали смерть.

Стоит отметить, что со дня открытия метрополитена в Харькове и вплоть до 2016 года все названия станций звучали голосом Вирченко.

В ноябре 2020 года в День радио и телевидения, была организована встреча бывших представителей профессии, на которую также позвали Юрия Вирченко.

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Он вспомнил, как впервые услышал свой голос по радио и тогда ему он не понравился.

"Этого парня я бы на работу не взял. До такой степени мне не понравился мой голос", - рассказал Юрий.

Он понял, что своим голосом необходимо заниматься. Каждый день по 20-30 минут Юрий садился за фортепиано и начинал разрабатывать голос, читая гекзаметры (любые стихи, состоящие из шести стоп).

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Вирченко также отметил, что начал работать на радио с 1971 года. В итоге он проработал там 38 лет, из них 28 - диктором. Это было его первым и последним местом работы.

Он также провел сотни телевизионных программ, поскольку в то время, на местном телевидении не было мужчины-диктора.

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