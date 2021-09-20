В Херсоне авто сбило мать с ребенком на "зебре": водитель была "под градусом"

ДТП в Херсоне произошло 19 сентября/ ua.depositphotos.com

В Херсоне автомобиль Nissan сбил женщину с маленьким ребенком на пешеходном переходе.

Авария произошла в воскресенье, 19 сентября, передает Telegram-канал Х***ый Херсон.

По словам очевидцев, женщина за рулем легковушки была в состоянии алкогольного опьянения.

"Виновата 100%, прям на переходе жахнула их, так она еще и под градусом была, скорее всего, там такой штын с машины идёт", – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировала карета скорой помощи.

Напомним, смертельная авария случилась на Киевщине в субботу, 18 сентября. На выезде из Белой Церкви в направлении села Дрозды автомобиль "Cherry Amulet" врезался в дерево. В результате столкновения погибли трое людей.

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