В Харькове столкнулись сразу шесть автомобилей: подробности

В Харькове сегодня произошло масштабное ДТП - столкнулись сразу шесть автомобилей, сообщают местные СМИ.

Предварительно, причиной массовой аварии могло стать мокрое дорожное покрытие.

На Журавлевском спуске в Харькове произошло масштабное ДТП с участием сразу шести автомобилей, видео очевидцев с места аварии были опубликованы в соцсетях.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако достоверное информации о пострадавших на данное время нет.

На видео заметно, что автомобили фактически разбросаны посреди дороги и развернуты в разные стороны. На месте заметно полицию, а также скорую помощь.

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В полиции рассказали, что предварительно известно:

38-летняя водительница Audi во время движения по спуску Весенней в сторону улицы Пушкинской не справилась с управлением и выехала на встречную полосу;

водитель легковушки Geely, который ехал навстречу – затормозил;

однако в него въехал Opel, который двигался сзади;

от удара Geely и Opel столкнулись с Audi, Volkswagen Passat и Lincoln.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с ушибами доставили 40-летнего водителя Geely",– рассказали в полиции.

Однако после медицинского осмотра его отпустили домой.

Напомним, ужасное ДТП произошло 28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

Также ранее авария произошла на Клочковском спуске в Харькове. Автомобиль сбил наездницу с конем. Впоследствии, животное умерло. Машина сильных повреждений не получила. Известно о разбитом лобовом стекле и некоторых вмятинах на передней части машины.