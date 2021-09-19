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Хотели устроить самосуд: в центре Мелитополя автомобиль влетел в свадебную толпу

19 сентября 2021, 15:16

Пострадавшими оказались гости свадьбы, которые стояли на тротуаре возле ресторана.

Авто вылетело на тротуар и сбило трех человек / Нацполиция

В субботу, 18 сентября, в Запорожской области в городе Мелитополь автомобиль ВАЗ на скорости выехал на тротуар и сбил трех человек.

Как сообщает Нацполиция Запорожской области, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар, где сбил трех человек — 35-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 53 и 61.

"Пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, пострадавшие - это гости свадьбы, которые стояли на тротуаре возле ресторана.

"Инцидент произошел в самом центре города возле ресторана "Крым", где в тот момент отмечали две свадьбы. Предварительно известно, что пострадавшие, среди которых и мать невесты, получили переломы в результате ДТП", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, водитель автомобиля пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали свидетели аварии.

На момент ДТП он был трезв. В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции также уточнили данные о пострадавших: это мужчина 1986 года рождения, а также две женщины 1968 и 1960 годов.

Ранее сообщали, что в Бердянске Запорожской области на Мелитопольском произошло ДТП с пострадавшим. Пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода. Отмечается, что за рулем авто находился депутат горсовета Николай Рудницкий.

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ДТП
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